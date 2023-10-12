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Головний генерал США Браун: Узимку Україна наступатиме, ми робимо все правильно для успіху

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 10:38
Головний генерал США Браун: Узимку Україна наступатиме, ми робимо все правильно для успіху - Фото
Чарльз Браун (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що Збройні Сили України продовжуватимуть наступати в зимові місяці. Про це він повідомив після засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн".

За його словами, після переговорів із союзниками він відчуває, що вони ставлять Україну "в хороше становище".

"Я розумію, що зимові місяці, стає все важче, але Україна має намір продовжувати наступальні операції протягом зимових місяців", — сказав Браун.

Він зазначив, що на підставі діалогу "Рамштайн" він упевнений, що партнери "роблять все правильно, щоб зайняти гідне місце і досягти успіху".

  • Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ рухаються вперед, незважаючи на запеклий опір окупантів.
  • Командувач Таврійським напрямком Тарнавський переконаний, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду — "після Токмака".
  • ЗСУ готуються до двох погодних сценаріїв на фронті з настанням холодів.

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Дмитро Гриниченко
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