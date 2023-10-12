UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главный генерал США Браун: Зимой Украина будет наступать, мы делаем все верно для успеха

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 10:38
Главный генерал США Браун: Зимой Украина будет наступать, мы делаем все верно для успеха - Фото
Чарльз Браун (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжать наступать в зимние месяцы. Об этом он сообщил после заседания стран-союзников в формате "Рамштайн".

По его словам, после переговоров с союзниками он чувствует, что они ставят Украину "в хорошее положение".

"Я понимаю, что зимние месяцы, становится все труднее, но Украина намерена продолжать наступательные операции в течение зимних месяцев", — сказал Браун.

Он отметил, что на основании диалога "Рамштайн" он уверен, что партнеры "делают все правильно, чтобы занять достойное место и добиться успеха".

  • Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ двигаются вперед, несмотря на яростное сопротивление оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением Тарнавский убежден, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
  • ВСУ готовятся к двум погодным сценариям на фронте с наступлением холодов.

Читайте также: США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – полный список

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьнаступлениечарльз браунзима
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 