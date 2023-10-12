Главный генерал США Браун: Зимой Украина будет наступать, мы делаем все верно для успеха

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжать наступать в зимние месяцы. Об этом он сообщил после заседания стран-союзников в формате "Рамштайн".

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По его словам, после переговоров с союзниками он чувствует, что они ставят Украину "в хорошее положение".

"Я понимаю, что зимние месяцы, становится все труднее, но Украина намерена продолжать наступательные операции в течение зимних месяцев", — сказал Браун.

Он отметил, что на основании диалога "Рамштайн" он уверен, что партнеры "делают все правильно, чтобы занять достойное место и добиться успеха".

Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ двигаются вперед, несмотря на яростное сопротивление оккупантов.

Командующий Таврическим направлением Тарнавский убежден, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

ВСУ готовятся к двум погодным сценариям на фронте с наступлением холодов.

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