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ВСУ: Холод повлияет на ход боевых действий, но насколько – посмотрим по погоде

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 22:27
ВСУ: Холод повлияет на ход боевых действий, но насколько – посмотрим по погоде - Фото
Украинский военный зимой (Иллюстративное фото)

Наступление осенних холодов повлияет на ход боевых действий, однако насколько сильно, будет зависеть от погоды. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", – сказал он.

По его словам, определенным образом отразятся на проведении боевых действий туманы и дожди, поскольку даже беспилотники не могут применяться в такую погоду.

"Да и авиации, как армейской, так и тактической, конечно, гораздо сложнее вести боевые действия", – добавил Евлаш.

Он также добавил, что украинские военные утепляют свои блиндажи и утепляют свои места жительства. Это стандартный набор мер с наступлением зимы.

  • Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ двигаются вперед, несмотря на яростное сопротивление оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением Тарнавский убежден, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не упустить инициативу

Милана Головань
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войнаилья евлаш
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