ЗСУ: Холод вплине на перебіг бойових дій, але наскільки – подивимось по погоді
Настання осінніх холодів вплине на перебіг бойових дій, проте наскільки, залежатиме від погоди. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.
"Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка", – сказав він.
За його словами, певним чином позначаться на проведенні бойових дій тумани та дощі, оскільки навіть безпілотники не можуть застосовуватися в таку погоду.
"Та й авіації, як армійській, так і тактичній, звісно, значно складніше вести бойові дії", – додав Євлаш.
Він також додав, що українські військові утеплюють свої бліндажі та утеплюють свої місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими.
- Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ рухаються вперед, попри шалений спротив окупантів.
- Командувач Таврійського напрямку Тарнавський переконаний, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
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