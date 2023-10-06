RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: Холод вплине на перебіг бойових дій, але наскільки – подивимось по погоді

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 22:27
ЗСУ: Холод вплине на перебіг бойових дій, але наскільки – подивимось по погоді - Фото
Український військовий взимку (Ілюстративне фото)

Настання осінніх холодів вплине на перебіг бойових дій, проте наскільки, залежатиме від погоди. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

"Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка", – сказав він.

За його словами, певним чином позначаться на проведенні бойових дій тумани та дощі, оскільки навіть безпілотники не можуть застосовуватися в таку погоду.

"Та й авіації, як армійській, так і тактичній, звісно, значно складніше вести бойові дії", – додав Євлаш.

Він також додав, що українські військові утеплюють свої бліндажі та утеплюють свої місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими.

  • Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ рухаються вперед, попри шалений спротив окупантів.
  • Командувач Таврійського напрямку Тарнавський переконаний, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

Читайте також: Зеленський: Дефіцит озброєнь створює складнощі, взимку необхідно не втратити ініціативу

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІлля Євлаш
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 