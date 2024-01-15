Залужный поделился с топ-генералом США Брауном анализом боев и прогнозами на 2024 год

Главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал генералу Брауну о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта

Чарльз Браун (Фото: EPA)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Он проинформировал американского топ-генерала об анализе боев в 2023-м и поделился прогнозами на 2024-й.

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"Проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта. Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год", – сказано в сообщении Залужного.

Они также обменялись мнениями "по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес".

После назначения Брауна в начале октября 2023-го посол Украины в США Маркарова заявила, что он "чрезвычайно хорошо информирован" о ситуации в Украине, и то, что должность получил именно представитель Воздушных сил, "имеет определенный символизм в год, когда мы договорились с США о развертывании F-16 в Украине".

12 октября Браун заявил, что ВСУ будут продолжать наступать в зимние месяцы.

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