Залужный поговорил с начальником Генштаба Польши: фронт, взаимодействие, ракетные атаки РФ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генералом Веславом Кукулой: военные обсудили ситуацию на фронте, взаимодействие стран и то, как Украина противодействует российским ракетным ударам.
Залужный рассказал Кукуле об оперативной обстановке на фронте: "Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов".
Также военные обсудили риски в сфере безопасности и возможное взаимодействие в контексте сотрудничества между странами, в частности, вопросы подготовки украинских военнослужащих в Польше и обмен боевым опытом.
Кроме того, главком ВСУ информировал генерала о том, как Украина противодействует ракетным ударам оккупантов. Залужный отметил, что с этой стороны усиление способностей украинской системы противовоздушной обороны является "сверхважным".
Главнокомандующий пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления и поблагодарил польских партнеров за поддержку и помощь.
- 15 января 2024 года Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
- 22 января премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины, по итогам переговоров Польша объявила о новом оборонном пакете.
- 23 января состоялось онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн": в ней, в частности, приняли участие главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
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