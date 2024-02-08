Силы обороны сбили ракету Х-59 оккупантов, которая летела в направлении Кривого Рога

Ракета Х-59 на Су-24М (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские защитники уничтожили российскую управляемую авиаракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

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В 16:52 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, а уже в 17:12 стало известно, что захватчики запустили управляемую авиаракету в направлении Кривого Рога. Уже в 17.21 объявили отбой угрозы.

Ракета была уничтожена в Криворожском районе подразделением Воздушного командования, сообщили военные в 17:27.

СПРАВКА Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Вечером 10 января 2024 года на Днепропетровщине была уничтожена российская Х-59.

25 января ракета Х-59 была уничтожена в Николаевской области.

28 января Х-59 была уничтожена в Днепропетровской области.

6 февраля украинские защитники уничтожили ракету Х-59, летевшую в направлении Днепра.

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