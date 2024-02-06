ЗСУ збили ракету Х-59, яка летіла в напрямку Дніпра

ППО (Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ)

На Дніпропетровщині українські захисники знищили російську керовану авіаракету Х-59. Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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Ракету було знищено у Дніпровському районі області, бойову роботу виконав підрозділ Повітряного командування, повідомили військові.

О 16:36 Повітряні сили написали про рух російської ракети у напрямку Дніпра, про її знищення повідомили вже о 16:50.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

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Ввечері 10 січня 2024 року на Дніпропетровщині було знищено російську Х-59.

25 січня ракету Х-59 знищили у Миколаївській області.

28 січня Х-59 була знищена у Дніпропетровській області.

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