ВСУ сбили ракету Х-59, летевшую в направлении Днепра

ПВО (Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

В Днепропетровской области украинские защитники уничтожили российскую управляемую авиаракету Х-59. Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

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Ракета была уничтожена в Днепровском районе области, боевую работу выполнило подразделение Воздушного командования, сообщили военные.

В 16:36 Воздушные силы написали о движении российской ракеты по направлению к Днепру, об ее уничтожении сообщили уже в 16:50.

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

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Вечером 10 января 2024 года в Днепропетровской области была уничтожена российская Х-59.

25 января ракета Х-59 была уничтожена в Николаевской области.

28 января Х-59 была уничтожена в Днепропетровской области.

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