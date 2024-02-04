Зеленский обсудил с военными противодействие дроновым атакам, ПВО и РЭБ

Фото: Офис президента

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Восток" ВСУ и вручил государственные награды пилотам.

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Президент заслушал доклад командующего ВвК "Восток" Ивана Теребухи о прикрытии с неба городов и общин, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

Зеленскому рассказали детали серии дроновых атак оккупантов на объекты в области и мероприятия по усилению эффективности работы мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения атак беспилотников захватчиков.

Кроме того, президент и военные обсудили особенности применения западных и гибридных систем ПВО, а также перспективы укрепления способностей Воздушного командования, учитывая будущие поступления вооружений.

Зеленский пообщался с военными и наградил боевых пилотов: защитники получили ордена Богдана Хмельницкого I-II ступеней и "За мужество" I степени.

Во время визита в Запорожскую область президент побывал на фронте в районе Роботино, где вручил государственные награды.

Зеленский назначил Ивана Федорова, мэра временно оккупированного Мелитополя, председателем Запорожской облгосадминистрации.

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