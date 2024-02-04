Мер Мелітополя Федоров очолив Запорізьку область: підписано указ
Президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова, мера тимчасово окупованого Мелітополя, головою Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомляється в указі №48 від 2 лютого.
Іншим указом №47 Юрій Малашко звільнений з цієї посади "згідно з поданою ним заявою".
На початку великої війни Федоров шість днів провів у полоні російських окупантів. Його обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків, захоплених українською армією у боях під Києвом.
Після звільнення з полону Зеленський нагородив Федорова орденом "За мужність" III ступеня.
Федоров уже працював в Запорізькій ОДА у 2019-2020 роках, коли він був першим заступником тодішнього голови Віталія Туринка. У 2020 році його обрали Мелітопольським міським головою від партії "Команда Сергія Мінька" з підтримкою 59,6% голосів.
Представляючи Федорова у неділю, Зеленський сказав, що керівництво області має працювати на місці та добре розумітися на специфіці регіону.
"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", – сказав він.
Він перелічив завдання, які стоять перед обласною владою. Серед них – будівництво фортифікаційних споруд, збільшення робочих місць, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла.
Федоров сказав, що для нього буде честю очолити Запорізьку область. "Моя основна мета – щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну", – сказав Федоров.
- Малашко був головою Запорізької ОДА трохи менш як рік. Зеленський призначив його на посаду 7 лютого 2023 року.