Мер Мелітополя Федоров очолив Запорізьку область: підписано указ

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова, мера тимчасово окупованого Мелітополя, головою Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомляється в указі №48 від 2 лютого.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Іншим указом №47 Юрій Малашко звільнений з цієї посади "згідно з поданою ним заявою".

На початку великої війни Федоров шість днів провів у полоні російських окупантів. Його обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків, захоплених українською армією у боях під Києвом.

Після звільнення з полону Зеленський нагородив Федорова орденом "За мужність" III ступеня.

Федоров уже працював в Запорізькій ОДА у 2019-2020 роках, коли він був першим заступником тодішнього голови Віталія Туринка. У 2020 році його обрали Мелітопольським міським головою від партії "Команда Сергія Мінька" з підтримкою 59,6% голосів.

Фото: пресслужба Офісу президента

Представляючи Федорова у неділю, Зеленський сказав, що керівництво області має працювати на місці та добре розумітися на специфіці регіону.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", – сказав він.

Він перелічив завдання, які стоять перед обласною владою. Серед них – будівництво фортифікаційних споруд, збільшення робочих місць, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла.

Федоров сказав, що для нього буде честю очолити Запорізьку область. "Моя основна мета – щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну", – сказав Федоров.