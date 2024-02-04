Мэр Мелитополя Федоров возглавил Запорожскую область: подписан указ

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова, мэра временно оккупированного Мелитополя, главой Запорожской облгосадминистрации. Об этом сообщается в указе №48 от 2 февраля.

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Другим указом №47 Юрий Малашко уволен с этой должности "согласно поданному им заявлению".

В начале большой войны Федоров шесть дней провел в плену русских оккупантов. Его обменяли на девятерых российских солдат-срочников, захваченных украинской армией в боях под Киевом.

После освобождения из плена Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество" III степени.

Федоров уже работал в Запорожской ОГА в 2019-2020 годах, когда он был первым заместителем тогдашнего председателя Виталия Туринка. В 2020 году он был избран Мелитопольским городским головой от партии "Команда Сергея Минько" с поддержкой 59,6% голосов.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Представляя Федорова в воскресенье, Зеленский сказал, что руководство области должно работать на месте и хорошо разбираться в специфике региона.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал он.

Он перечислил задачи, стоящие перед областными властями. Среди них – строительство фортификационных сооружений, увеличение рабочих мест, организация учебного процесса, восстановление разрушенного и поврежденного жилья.

Федоров сказал, что для него будет честью возглавить Запорожскую область. "Моя основная цель – чтобы все люди, которые очень желают вернуться домой, как можно скорее могли это сделать. Но и в прифронтовом Запорожье жизнь должна продолжаться. Люди должны верить в Запорожье и наше государство Украину", – сказал Федоров.