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Похищенного мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских солдат-срочников

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 09:11
Похищенного мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских солдат-срочников - Фото
Иван Федоров. Фото - пресс-служба Мелитопольського городского совета

Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривная в эфире Україна 24.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. За него Россия получила девять своих пленных солдат 2002−2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам минобороны РФ, в Украине нет, — рассказала Заривная.

По ее словам, похищенного 11 марта Федорова больше 5 дней склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не согласился. После освобождения он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мне нужен день-два, чтобы восстановиться, после чего готов исполнять любую вашу команду, чтобы день победы наступил значительно скорее", — сказал Иван Федоров главе государства.

  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.
  • 12 марта к жителям города через местное телевидение обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. В то же время его представили, как и.о. мэра города. Данильченко заявила, что ее основная задача – "подстроить все механизмы под новую реальность, для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".
  • 15 марта стало известно, что похищенного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск.
Дмитрий Смирнов
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мелитополь Иван Федоров
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