В Мелитополе оккупанты устанавливают свою администрацию. Им помогают ряд депутатов

В Мелитополе, где российские оккупанты похитили мэра Ивана Федорова, к жителям города по местному телевидению обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. При этом ее представили как и.о. мэра города. Об этом сообщают СМИ Мелитополя.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Данильченко заявила, что ее основной задачей является "подстроить все механизмы под новую действительность для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".

Она сказала, что "несмотря на все наши усилия, в городе есть еще люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, призывают вас к экстремистским действиям".

Также Данильченко заявила о создании "комитета народных избранников", который будет "заниматься всеми административными вопросами на территории Мелитополя и Мелитопольского района".

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Данильченко предательницей, которая ответит по закону, и опубликовал "список подонков во главе с бывшим нардепом от Партии регионов Евгением Балицким, которые сознательно пошли на сотрудничество с оккупантами в Мелитополе".

Сегодня президент Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом поспособствовать освобождению похищенного оккупантами законно избранного мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Читайте также: Зеленский о захвате мэра Мелитополя: В России отвыкли, но в Украине мэра выбирает народ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.