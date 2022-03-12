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Зеленский о захвате мэра Мелитополя: В России отвыкли, но в Украине мэра выбирает народ

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 02:11
Зеленский о захвате мэра Мелитополя: В России отвыкли, но в Украине мэра выбирает народ - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

В России, возможно, отвыкли за годы автократической власти от демократии и считают главу города "начальником", но в Украине мэра избирает народ, поэтому захват российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова – это преступление. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека. Не только против конкретной общины. И не только против Украины.Это преступление против демократии как таковой", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, захватчики временно оккупировали Мелитополь и некоторые другие города, но население им не подчинилось. Они решили влиять на ситуацию с помощью давления на мэров или похищения.

Президент подчеркнул, что такими действиями Россия превращается "в аналог террористов ИГИЛ", с которыми невозможно вести переговоры. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос "с международным посредникам, которые общаются с Москвой".

Полное видеообращение Зеленского по итогам 11 марта смотрите по ссылке.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский мелитополь Иван Федоров
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