Зеленський побував на передовій у Роботиному – фото, відео

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський побував на фронті в районі Роботиного (Запорізька область), де вручив державні нагороди. Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Роботине знаходилось під російською окупацією з березня 2022 року до кінця серпня 2023 року, коли його під час літньої наступальної кампанії звільнили Збройні Сили України. Село залишається на передньому краї фронту, за останній день там відбили одну атаку з боку росіян.

"Маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити. Така складна вирішальна місія – відбити ворога і перемогти у війні. Я бажаю вам цієї перемоги і зробити все, щоб вона була швидше. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, всі українці вами пишаються", – сказав Зеленський на кадрах, опублікованих Офісом президента.

Населений пункт стоїть на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 км. Далі від Токмака місто Мелітополь, який мав стати однією з головних цілей українського контрнаступу.

На сайті президента повідомляється, що Зеленський був у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Фото: пресслужба Офісу президента

Фото: пресслужба Офісу президента

Фото: пресслужба Офісу президента

Це перша поїздка президента на фронт цього року. Востаннє він був там у кінці грудня, коли відвідував Авдіївку.