Зеленский побывал на передовой в Работино – фото, видео

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский побывал на фронте в районе Работино (Запорожская область), где вручил государственные награды. Об этом сообщила пресслужба главы государства.

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Работино находилось под российской оккупацией с марта 2022 до конца августа 2023 года, когда его во время летней наступательной кампании освободили Вооруженные Силы Украины. Село остается на переднем крае фронта, за последний день там отразили одну атаку со стороны россиян.

"Для меня большаячесть сегодня быть здесь, поддержать вас и наградить. Такая сложная решающая миссия – отбить врага и победить в войне. Я желаю вам этой победы и сделать все, чтобы она была быстрее. Все адекватные люди в мире понимают, что у вас самая сложная работа, все украинцы вами гордятся", – сказал Зеленский на кадрах, опубликованных Офисом президента.

Населённый пункт стоит на автодороге из Орехова в Токмак. До этого логистического хаба русской армии от Работиного примерно 20 км. Далее от Токмака город Мелитополь, который должен был стать одной из главных целей украинского контрнаступления.

На сайте президента сообщается, что Зеленский находился в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Фото: пресс-служба Офиса президента

Фото: пресс-служба Офиса президента

Это первая поездка президента на фронт в этом году. В последний раз он был там в конце декабря, когда посещал Авдеевку.