Зеленський обговорив із військовими протидію дроновим атакам, ППО та РЕБ
Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" ЗСУ та вручив державні нагороди пілотам.
Президент заслухав доповідь командувача ПвК "Схід" Івана Теребухи щодо прикриття з неба міст і громад, об'єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.
Зеленському розповіли деталі серії дронових атак окупантів на об'єкти в області та заходи з підсилення ефективності роботи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби для відбиття атак безпілотників загарбників.
Окрім цього президент та військові обговорили особливості застосування західних і гібридних систем ППО, а також перспективи зміцнення спроможностей Повітряного командування, враховуючи майбутні надходження озброєнь.
Зеленський поспілкувався з військовими та нагородив бойових пілотів: захисники отримали ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.
- Під час візиту до Запорізької області президент побував на фронті в районі Роботиного, де вручив державні нагороди.
- Зеленський призначив Івана Федорова, мера тимчасово окупованого Мелітополя, головою Запорізької обласної державної адміністрації.
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