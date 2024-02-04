Зеленський обговорив із військовими протидію дроновим атакам, ППО та РЕБ

Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" ЗСУ та вручив державні нагороди пілотам.

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Президент заслухав доповідь командувача ПвК "Схід" Івана Теребухи щодо прикриття з неба міст і громад, об'єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Зеленському розповіли деталі серії дронових атак окупантів на об'єкти в області та заходи з підсилення ефективності роботи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби для відбиття атак безпілотників загарбників.

Окрім цього президент та військові обговорили особливості застосування західних і гібридних систем ППО, а також перспективи зміцнення спроможностей Повітряного командування, враховуючи майбутні надходження озброєнь.

Зеленський поспілкувався з військовими та нагородив бойових пілотів: захисники отримали ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.

Під час візиту до Запорізької області президент побував на фронті в районі Роботиного, де вручив державні нагороди.

Зеленський призначив Івана Федорова, мера тимчасово окупованого Мелітополя, головою Запорізької обласної державної адміністрації.

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