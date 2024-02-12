Ночью ВСУ уничтожили 14 из 17 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 оккупантов

Также захватчики наносили удары из С-300

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративное фото: Алексей Кулеба)

В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59. Об этом сообщили Воздушные силы.

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В общей сложности оккупанты атаковали 17 "шахедами" из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ), управляемой авиаракетой Х-59 из временно оккупированной части Запорожской области и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ, пишут ВС.

К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны, отмечают военные.

В результате боевой работы украинские защитники уничтожили 14 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей, заключают ВС.

Инфографика: Воздушные силы

СПРАВКА Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

8 февраля украинские защитники уничтожили российскую Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

В ночь на 10 февраля оккупанты массированно атаковали Украину "шахедами" – Силы противовоздушной обороны сбили 23 из 31 беспилотника.

Российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в Харькове – в результате погибли семь человек, среди них трое детей – 7, 4 лет, а также полугодовалый младенец.

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