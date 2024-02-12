Ночью ВСУ уничтожили 14 из 17 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 оккупантов
В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59. Об этом сообщили Воздушные силы.
В общей сложности оккупанты атаковали 17 "шахедами" из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ), управляемой авиаракетой Х-59 из временно оккупированной части Запорожской области и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ, пишут ВС.
К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны, отмечают военные.
В результате боевой работы украинские защитники уничтожили 14 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей, заключают ВС.
- 8 февраля украинские защитники уничтожили российскую Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
- В ночь на 10 февраля оккупанты массированно атаковали Украину "шахедами" – Силы противовоздушной обороны сбили 23 из 31 беспилотника.
- Российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в Харькове – в результате погибли семь человек, среди них трое детей – 7, 4 лет, а также полугодовалый младенец.
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