Росія масовано атакувала Україну "шахедами". Зафіксовано вісім прильотів

Сили протиповітряної оборони збили 23 російські дрони-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого

Мобільна вогнева група (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив 31 безпілотник.

Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".

Також загарбники завдали 73 авіаційні удари та здійснили 76 обстрілів з реактивної артилерії, є загиблі та поранені цивільні, руйнування багатоповерхівок, приватних будинків й іншої інфраструктури.

ОНОВЛЕНО о 07:23. Командування Повітряних сил уточнило, що БпЛА запускали з тимчасово окупованого Криму та Курської області.

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

Також загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У місті було чути вибухи у різних районах.

В Одесі в ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Тієї самої ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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