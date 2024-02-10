Россия массированно атаковала Украину "шахедами". Зафиксировано восемь прилетов
Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что враг запустил 31 беспилотник.
Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".
Также захватчики нанесли 73 авиационных удара и осуществили 76 обстрелов из реактивно артиллерии, есть погибшие и раненые гражданские, разрушения многоэтажек, частных домов и другой инфраструктуры.
ОБНОВЛЕНО в 07:23. Командование Воздушных сил уточнило, что БпЛА запускали из временно оккупированного Крыма и Курской области.
В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.
- Также захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В городе были слышны взрывы в разных районах.
- В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
- В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.
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