Россия массированно атаковала Украину "шахедами". Зафиксировано восемь прилетов

Силы противовоздушной обороны сбили 23 российских дрона-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля

Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг запустил 31 беспилотник.

Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".

Также захватчики нанесли 73 авиационных удара и осуществили 76 обстрелов из реактивно артиллерии, есть погибшие и раненые гражданские, разрушения многоэтажек, частных домов и другой инфраструктуры.

ОБНОВЛЕНО в 07:23. Командование Воздушных сил уточнило, что БпЛА запускали из временно оккупированного Крыма и Курской области.

В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.

Также захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В городе были слышны взрывы в разных районах.

В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

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