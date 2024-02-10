Харьков. Россияне ударили по АЗС, начался большой пожар, людей эвакуировали — видео с мест

Терехов заявил, что после прилетов по заправке эвакуировано 50 человек, среди которых двое детей

Последствия прилета в Харькове (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в Харькове в ночь на 10 февраля. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, в результате удара дронов-камикадзе Shahed-136 разлилось горящее топливо.

Горели 14 частных жилых домов на площади около 3700 кв м.

Эвакуировано 50 харьковчан, среди которых двое детей.

Спасатели тушили пожар и искали возможных пострадавших людей.

На месте также работают все необходимы коммунальные службы.

Также захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В городе были слышны взрывы в разных районах.

В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

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