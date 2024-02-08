Вночі росіяни вдарили "шахедами" по Миколаєву: є руйнування – фото

Фото: Олександр Сєнкевич

Вночі 8 лютого російські загарбники атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 – є пошкодження цивільної інфраструктури, була пожежа. Про це повідомили представники влади на місцях.

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Унаслідок влучань дронів відбулося займання на території промислового підприємства та приватного будинку, пожежі оперативно ліквідували підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій, написав голова обладміністрації Віталій Кім.

Окрім цього, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури, постраждалих немає, підсумував посадовець.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі відомо про пошкодження понад 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство, також є наслідки російської атаки на території комунального підприємства.

Обійшлося без постраждалих, комунальні бригади прибиратимуть територію від уламків та сміття, також завантажуються будматеріали, написав Сєнкевич.

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

7 лютого з самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали троє осіб. У Києві унаслідок російської атаки загинули люди, є постраждалі та руйнування, зокрема постраждала житлова багатоповерхівка. Сили оборони знищили 44 з 64 ворожих цілей.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Уночі 8 лютого росіяни вдарили "шахедами" по Одесі: зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали двоє поліціянтів.

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