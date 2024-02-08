Ночью россияне ударили "шахедами" по Николаеву: есть разрушения – фото

Повреждены более 20 жилых домов, офисные помещения, частное и коммунальное предприятия

Фото: Александр Сенкевич

Ночью 8 февраля российские захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 – есть повреждения гражданской инфраструктуры, был пожар. Об этом сообщили представители власти на местах.

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В результате попаданий дронов произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома, пожары оперативно ликвидировали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, написал глава обладминистрации Виталий Ким.

Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры, пострадавших нет, подытожил чиновник.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в настоящее время известно о повреждениях более 20 жилых домов – частных и многоэтажных, офисных помещений, частного предприятия, также есть последствия российской атаки на территории коммунального предприятия.

Обошлось без пострадавших, коммунальные бригады будут убирать территорию от обломков и мусора, а также загружаются стройматериалы, написал Сенкевич.

Фото: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

7 февраля с самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Сообщалось о попаданиях в Харькове, пострадали трое людей. В Киеве в результате российской атаки погибли люди, есть пострадавшие и разрушения, в том числе пострадала жилая многоэтажка. Силы обороны уничтожили 44 из 64 враждебных целей.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

Ночью 8 февраля россияне ударили "шахедами" по Одессе: зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали двое полицейских.

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