ГУР: Росія може виробляти до 350 "шахедів" на місяць, частина двигунів з Китаю

Shahed (Скриншот з відео)

Росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць: загарбники налагодили виробництво на своїй території, але комплектовання здебільшого надходить до РФ з-за кордону, зокрема, від китайських компаній. Утім, запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну "з конвеєра". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Це [виробництво] теж здебільшого залежить від кількості й наявності комплектуючих. За нашою оцінкою, вони можуть виготовити (стільки вони, наприклад, зробили протягом грудня) 330-350 одиниць цих БпЛА. Але, знову ж таки, це залежить від того, чи є деталі", – повідомив він.

Наприклад, зазначає Скібіцький, у росіян можуть бути корпуси, бойові частини, проте відсутні двигуни – тоді окупанти збирають "що могли" та чекають на них: "Прийшли двигуни – і відповідно, кількість готових виробів зросте, їх буде більше ніж 300".

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Представник ГУР зауважив, що усі "шахеди" (як і ракети), які виготовляються загарбниками, відразу йдуть на бойове застосування, і тому українська сторона бачить різну кількість безпілотників, які використовуються окупантами.

За його словами, грудень показав, що навіть якщо у росіян і були "якісь запаси", то на сьогодні вони вичерпуються, і всі "шахеди", які запускаються, буквально "надходять з конвеєра".

Скібіцький повідомив, що росіяни налагодили виробництво цих безпілотників на своїй території, зокрема в Єлабузі, де розгорнуто мінімум дві лінії виробництва.

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Проте, зазначив представник ГУР, здебільшого комплектовання для "шахедів" здебільшого надходить з інших країн, але РФ налагодила виробництво корпусу (планера) для дронів.

Він зауважив, що двигуни в цих безпілотниках раніше були від "максимум двох різних фірм", але тепер їх виготовляють "мінімум три-чотри" різні фірми, зокрема й китайські.

За даними Скібіцького, метою Москви є до 2026 року вийти на повний замкнений цикл виробництва "шахедів" на території РФ.

"Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхем, чипів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні РФ здатна виготовляти", – підсумував він.

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У новорічну ніч росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

За даними ГУР, в місяць росіяни виробляють близько 115-130 стратегічних ракет і стільки ж оперативно-тактичних на кшталт Х-31 та Х-59.

У воєнній розвідці зазначають, що у Росії зменшуються запаси стратегічних ракет: на 24 лютого 2022 року було 2300 одиниць, а зараз 900. Водночас вони залишаються серйозною загрозою та випробуванням для українських захисників неба.

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