ГУР: Росія виготовляє від 100 до 130 ракет різних типів на місяць. Деякі накопичує

З середини вересня Росія майже не використовувала такі ракети як Х-101 та "Калібри", оскільки накопичувала їх

Іскандер (Фото: Ресурс окупантів)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що в місяць росіяни виробляють близько 115-130 стратегічних ракет і стільки ж оперативно-тактичних на кшталт Х-31 та Х-59.

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"Наразі максимальні показники залишаються такими ж – це близько 115-130 стратегічних ракет. Однак вони можуть відрізнятися залежно від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від складників, адже дуже багато деталей – у тих же Х-101, "Кинджала", "Калібру" – іноземного виробництва", – сказав він.

За словами Скібіцького, наразі Росія намагається тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що у неї є.

Він нагадав, що з середини вересня Росія майже не використовувала такі ракети, як Х-101 та "Калібри", оскільки накопичувала їх.

Крім стратегічних ворог виробляє близько 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Це і Х-31, і Х-35, і Х-29, і Х-59.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня 2024 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

13 січня Росія атакувала "Кинджалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П та іншими ракетами. Повітряні сили збили вісім ракет.

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