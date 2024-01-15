ГУР: Россия производит от 100 до 130 ракет разных типов в месяц. Некоторые накапливает

С середины сентября Россия почти не использовала такие ракеты, как Х-101 и "Калибры", поскольку накапливала их

Искандер (Фото: ресурс оккупантов)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина, что в месяц россияне производят около 115-130 стратегических ракет и столько же оперативно-тактических типа Х-31 и Х-59.

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"Пока максимальные показатели остаются такими же – это около 115-130 стратегических ракет. Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей – у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" – зарубежного производства", – сказал он.

По словам Скибицкого, Россия пытается держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от запасов, которые у нее есть.

Он напомнил, что с середины сентября Россия почти не использовала такие ракеты, как Х-101 и "Калибры", поскольку накапливала их.

Помимо стратегических враг производит около 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это и Х-31, и Х-35, и Х-29, и Х-59.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января 2024 года Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

13 января Россия атаковала "Кинжалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П и другими ракетами. Воздушные силы сбили восемь ракет.

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