Шахедниця. Російська "Алабуга" росте, а власник досі не під санкціями — звіт

Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства. Про це стало відомо зі звіту Інституту науки та міжнародної безпеки.

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Згідно з супутниковими знімками триває будівництво в Росії заводу "Алабуга", який масово вироблятиме іранські БПЛА для їхнього подальшого використання в атаках на українські енергетичні об’єкти.

"Попри прогрес, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній", – йдеться у звіті.

На супутникових знімках середини вересня видно будівництво нових споруд та периметрів безпеки із контрольно-пропускними пунктами.

"З наближенням зими можна очікувати, що Росія посилить атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення", – підкреслили в Інституті.

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"Ключовим кроком, що запізнюється", є запровадження Вашингтоном санкцій проти "Алабуги" та пов'язаних з нею компаній, йдеться у звіті.

Згідно зі звітом "Алабуга" мала розпочати складання безпілотників, наданих Іраном, в перші місяці 2023 року. У другій половині 2023 року там мали встановити виробничі лінії для внутрішніх компонентів на місці.

Інститут зазначає, що з початку 2024 року завод зможе виробляти навігаційні модулі, модулі захисту від перешкод і спотворення, двигуни й повітряні гвинти.

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Додається, що на цьому етапі щомісячне виробництво безпілотників збільшиться до 226 на місяць, а до вересня 2025 року (за планами росіян) буде вироблено 6000 безпілотників.

У звіті наводиться запланована статистика виробництва "Алабуги" та загальна кількість безпілотників, поставлених російським збройним силам з початку 2023 року.

До кінця жовтня 2023-го завод планував поставити армії окупантів 1400 "шахедів":

9 червня 2023 року розвідка США заявила про те, що Іран постачав у Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, який мав бути розміщений в "Алабузі".

Наприкінці липня росЗМІ "Протокол" опублікувало розслідування про виробництво іранських "шахедів" у російському Татарстані.

17 серпня The Washington Post оприлюднив інформацію про те, що Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів до 2025 року. Згідно з даними виробництво "шахедів" відбуватиметься в "Алабузі".

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