ГУР: Россия может производить до 350 "шахедов" в месяц, часть двигателей из Китая

Shahed (Скриншот по видео)

Россияне могут производить до 350 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 в месяц: захватчики наладили производство на своей территории, но комплектующие в большинстве своем поступают в РФ из-за рубежа, в частности, от китайских компаний. Впрочем, запасы этих беспилотников у оккупантов иссякают, и их отправляют на войну "с конвейера". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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"Это [производство] тоже в основном зависит от количества и наличия комплектующих. По нашей оценке, они могут изготовить (столько они, например, сделали в течение декабря) 330-350 единиц этих БпЛА. Но, опять же, это зависит от того, есть ли детали", – сообщил он.

Например, отмечает Скибицкий, у россиян могут быть корпусы, боевые части, однако отсутствовать двигатели – тогда оккупанты собирают "что могли" и ждут их: "Пришли двигатели – и соответственно, количество готовых изделий возрастет, их будет больше 300".

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Представитель ГУР отметил, что все изготовляемые захватчиками "шахеды" (как и ракеты) сразу идут в боевое применение, и поэтому украинская сторона видит разное количество беспилотников, используемых оккупантами.

По его словам, декабрь показал, что даже если у россиян и были "какие-то запасы", то на сегодня они иссякают, и все запускаемые "шахеды" буквально "поступают с конвейера".

Скибицкий сообщил, что россияне наладили производство этих беспилотников на своей территории, в частности в Елабуге, где развернуто минимум две линии производства.

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Однако, отметил представитель ГУР, в большинстве своем комплектующие для "шахедов" в основном поступают из других стран, но РФ наладила производство корпуса (планера) для дронов.

Он отметил, что двигатели в этих беспилотниках раньше были от "максимум двух разных фирм", но теперь их производят "минимум три-четыре" разные фирмы, в том числе и китайские.

По данным Скибицкого, целью Москвы является до 2026 года выйти на полный замкнутый цикл производства "шахедов" на территории РФ.

"Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы – микросхем, чипов и т.д. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодняшний день РФ способна производить", – подытожил он.

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В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

По данным ГУР, в месяц россияне производят около 115-130 стратегических ракет и столько же оперативно-тактических типа Х-31 и Х-59.

В военной разведке отмечают, что в России уменьшаются запасы стратегических ракет: на 24 февраля 2022 года было 2300 единиц, а сейчас 900. В то же время они остаются серьезной угрозой и испытанием для украинских защитников неба.

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