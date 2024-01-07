Рятувальники показали наслідки влучання "шахеда" у будинок в Дніпрі – фото

Багатоквартирний будинок у Дніпрі отримав серйозні пошкодження внаслідок повітряної атаки з боку Росії 6 січня

Фото: ДСНС

Внаслідок атаки безпілотників по Дніпру в суботу ввечері був пошкоджений багатоквартирний будинок, згоріли кілька автомобілів, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними місцевої влади, у будівлі проживали близько 20 сімей, співробітники екстрених служб врятували з пошкодженого будинку шістьох осіб, серед яких двоє дітей.

Фото: ДСНС

"На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Працівники ДСНС врятували з-під завалів шістьох людей, з них двоє – діти", – розказав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

Він також додав, що дві людини самостійно звернулися по медичну допомогу в лікарню.

Фото: ДСНС

За даними Лисака, за вечір у регіоні було знищено сім безпілотників — у Дніпровському та Нікопольському районах.