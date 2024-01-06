NYT: Patriot врятували тисячі українців від смерті, але можуть бути проблеми з постачанням ракет

Український військовий, який працює на ЗРК Patriot, заявив, що системи мають величезне значення для України

Пускова установка Patriot (Фото: Міноборони)

Системи протиповітряної оборони Patriot врятували тисячі життів українців, але у США можуть виникнути проблеми з постачанням ракет до них через брак фінансування. Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників Білого дому, Пентагону та українського військового.

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Військовий ЗСУ Володимир, який працює на Patriot, заявив, що ці системи необхідні Україні.

На його думку, враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі.

Видання зазначає, що офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.

Володимир наголосив, що завдяки західним союзникам Україні вдалося створити над країною повітряний щит, і якщо Захід відвернеться, то країна повернеться до початку війни, "коли люди не виходили з укриттів, а російські окупанти намагалися перетворити міста на руїни".

ДОВІДКА Комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема це США, Ізраїль, Німеччина, Іспанія. За даними німецьких військових, система Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км та вражати цілі на відстані до 160 км. Комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема це США, Ізраїль, Німеччина, Іспанія. За даними німецьких військових, система Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км та вражати цілі на відстані до 160 км.

19 квітня 2023 року стало відомо про прибуття першого ЗРК Patriot до України.

Речник Повітряних сил повідомив, що Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

У командуванні Повітряних сил натякнули, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були збиті 22 грудня із системи протиповітряної оборони Patriot.

Усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито із ЗРК Patriot під час масованого удару Росії по Україні вранці 2 січня, заявив головком Залужний.

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