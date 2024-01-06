NYT: Patriot спасли тысячи украинцев от смерти, но могут быть проблемы с поставкой ракет

Пусковая установка Patriot (Фото: Минобороны)

Системы противовоздушной обороны Patriot спасли тысячи жизней украинцев, но у США могут возникнуть проблемы с поставкой ракет к ним из-за отсутствия финансирования. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, Пентагона и украинского военного.

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Военный ВСУ Владимир, работающий на Patriot, заявил, что эти системы необходимы Украине.

По его мнению, учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, количество спасенных жизней во время войны уходит на тысячи.

Издание отмечает, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить $2-4 млн. за штуку.

Владимир подчеркнул, что благодаря западным союзникам Украине удалось создать над страной воздушный щит, и если Запад отвернется, то страна вернется к началу войны, "когда люди не выходили из укрытий, а российские оккупанты пытались превратить города в руины".

СПРАВКА Комплексы Patriot, разработанные компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, в том числе США, Израиль, Германия, Испания и Германия. По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км. Комплексы Patriot, разработанные компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, в том числе США, Израиль, Германия, Испания и Германия. По данным немецких военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

19 апреля 2023 стало известно о прибытии первого ЗРК Patriot в Украину.

Спикер Воздушных сил сообщил, что Patriot на протяжении полномасштабного российского вторжения сбил 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

В командовании Воздушных сил намекнули, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты 22 декабря из системы противовоздушной обороны Patriot.

Все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты с ЗРК Patriot во время массированного удара России по Украине утром 2 января, заявил главком Залужный.

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