Спасатели показали последствия попадания "шахеда" в дом в Днепре – фото

Многоквартирный дом в Днепре получил серьезные повреждения в результате воздушной атаки со стороны России 6 января

Фото: ГСЧС

В результате атаки беспилотников по Днепру вечером в субботу вечером был поврежден многоквартирный дом, сгорели несколько автомобилей, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным местных властей, в здании проживали около 20 семей, сотрудники экстренных служб спасли из поврежденного дома шесть человек, среди которых двое детей.

Фото: ГСЧС

"К счастью, серьезно никто не пострадал. Работники ГСЧС спасли из-под завалов шесть человек, из них двое – дети", – рассказал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Он также добавил, что два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.

Фото: ГСЧС

По данным Лысака, за вечер в регионе были уничтожены семь беспилотников — в Днепровском и Никопольском районах.