Спасатели показали последствия попадания "шахеда" в дом в Днепре – фото
В результате атаки беспилотников по Днепру вечером в субботу вечером был поврежден многоквартирный дом, сгорели несколько автомобилей, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным местных властей, в здании проживали около 20 семей, сотрудники экстренных служб спасли из поврежденного дома шесть человек, среди которых двое детей.
"К счастью, серьезно никто не пострадал. Работники ГСЧС спасли из-под завалов шесть человек, из них двое – дети", – рассказал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Он также добавил, что два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.
По данным Лысака, за вечер в регионе были уничтожены семь беспилотников — в Днепровском и Никопольском районах.
- 6 января NYT написала, что у Украины могут возникнуть проблемы с получением ракет к Patriot от США.
- Перед этим командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что бойцы мобильных групп противовоздушной обороны Киева имеют достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких "мощных" российских атак.