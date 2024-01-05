ГУР: У Росії лишилося 900 із 2300 стратегічних ракет, але загроза все одно зберігається

Юсов каже, що Росії потрібні такі запаси не лише для атак по Україні, але й для збереження власного іміджу "військової наддержави"

Пуск ракети "Калібр" (Скриншот із відео)

У Росії зменшуються запаси стратегічних ракет: на 24 лютого 2022 року було 2300 одиниць, а зараз 900. Водночас вони залишаються серйозною загрозою та випробуванням для українських захисників неба. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі для великого тексту на LIGA.net.

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ГУР перевіряє інформацію США, що Росія вже застосувала балістичні ракети від Північної Кореї, проте окупанти дійсно хотіли закуповувати ракети іноземного виробництва – були такі запити та велись перемовини, заявив Юсов.

Про результати таких перемовин у військовій розвідці пообіцяли повідомити окремо.

Представник ГУР зазначив, що російські запаси стратегічних ракет дійсно зменшуються: якщо на початок повномасштабного вторгнення у РФ було близько 2300 одиниць, то наразі (враховуючи виробництво, яке загарбники намагаються нарощувати) – трохи понад 900 таких ракет.

Він уточнив, що це сукупні дані, котрі враховують і ракети "Калібр", і Х-101, і крилаті ракети Х-555, Х-55 та інші.

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За даними ГУР, у Росії також залишаються значні запаси зенітних ракет до С-300 – понад 10 000, а також запас ракет до С-400.

"В цілому запаси значно менші, ніж на початку великого вторгнення, але ще є. Це – серйозна загроза і випробовування для українських систем і сил протиповітряної, протиракетної оборони", – повідомив представник ГУР.

Юсов додав, що Росії потрібні значні запаси ракетних озброєнь не лише для їх використання проти України, але й для збереження власного іміджу "військової наддержави".

"Росія має демонструвати потенційну спроможність вести ефективні дії на інших напрямках. Але цифри, які ми озвучуємо, відомі не лише нам, а й нашим партнерам та майбутнім союзникам (чи, навпаки, потенційним противникам) РФ. Якщо у них "Калібрів" залишилось близько 200, то ця інформація відома багатьом у світі", - уточнив він.

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У вересні 2023-го видання Yonhap писало, що після зустрічі з диктатором Путіним його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

Того ж дня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня. За словами посла США в ООН, країна очікує, що Росія й надалі застосовуватиме балістичні ракети від Північної Кореї для ударів по критичній інфраструктурі України та вбивства цивільних.

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