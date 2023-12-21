Скільки ракет та КАБів планує виготовити Росія – документи Центру нацспротиву

Збільшення навантаження на ВПК свідчить про намір Росії продовжувати війну та небажання йти на перемовини, зауважує відомство

Ту-95 (Ілюстративне фото: EPA)

У 2024 році російські загарбники планують виготовити та постачити 683 крилаті ракети та понад 215 000 авіабомб та некерованих ракет. Відповідні дані публікує Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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Відомство стверджує, що отримало доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення цих типів озброєння.

ЦНС пише, що отримав документи від "небайдужих", а їх правдивість підтверджена з інших джерел.

Згідно з документами, у наступному році росіяни планують виготовити та постачити 683 крилаті ракети та понад 215 000 авіаційних бомб та некерованих ракет:

→ протирадіолокаційні ракети Х-31ПМ (75 одиниць);

→ крилаті ракети Х-59М2А (133);

→ ракети малої дальності Х-38МЛ (150);

→ стратегічні крилаті ракети Х-101 (167);

→ ракети малої дальності Х-29ТД (46);

→ крилаті ракети Х-32 (різноманітних модифікацій, 112);

→ керовані авіабомби ФАБ-1500 (1000);

→ некеровані авіаракети С-8 (різноманітних модифікацій, 195 000);

→ некеровані авіаракети С-13ДФ (20 000);

→ керовані авіабомби УПАБ-1500 (191);

→ авіабомби АБСП-3000 (600).

"Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський військово-промисловий комплекс, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", – пише відомство.

ЦНС зауважує, що публікує цю інформацію для розуміння подальших намірів загарбників, аби мати можливість зірвати їх у майбутньому.

Скриншот: ЦНС

У вересні президент Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.

Речник Повітряних сил назвав застосування Росією керованих авіаційних бомб на передній лінії зіткнення реальною проблемою.

За даними ГУР, наразі в запасах РФ – близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного рівня, що схоже на торішні показники. Утім, Росія наразі "просувається" у виробництві дронів та виготовляє більше ракет, ніж до 24 лютого 2022 року, проте ці обсяги все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю, кажуть у відомстві.

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