ГУР: Зараз Росія виробляє більше ракет, ніж до великої війни. Але для накопичення – мало
Росія наразі "просувається" у виробництві дронів та виготовляє більше ракет, ніж до 24 лютого 2022 року, проте ці обсяги все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
Відповідаючи на запитання, чи збільшується наразі в РФ виробництво зброї, Юсов сказав, що це залежить від номенклатури.
"Якщо говорити про дрони – вочевидь, у них є просування в цьому напрямку. Що стосується ракетного виробництва – так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще вкрай недостатньо, щоб поповнити їхні витрати внаслідок масованих ракетних ударів проти України", – сказав представник ГУР.
За його словами, російський оборонно-промисловий комплекс зараз працює над покриттям завданих повномасштабною війною втрат в озброєнні.
"Говорити про накопичення і відновлення того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури ми зараз не можемо", – додав Юсов.
- 13 грудня Зеленський заявив, що наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.
- Сьогодні президент повідомив, що українське виробництво планує випустити 1 млн безпілотників та збільшити кількість артилерії наступного року.
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