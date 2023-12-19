ГУР: Зараз Росія виробляє більше ракет, ніж до великої війни. Але для накопичення – мало

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія наразі "просувається" у виробництві дронів та виготовляє більше ракет, ніж до 24 лютого 2022 року, проте ці обсяги все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи збільшується наразі в РФ виробництво зброї, Юсов сказав, що це залежить від номенклатури.

"Якщо говорити про дрони – вочевидь, у них є просування в цьому напрямку. Що стосується ракетного виробництва – так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще вкрай недостатньо, щоб поповнити їхні витрати внаслідок масованих ракетних ударів проти України", – сказав представник ГУР.

За його словами, російський оборонно-промисловий комплекс зараз працює над покриттям завданих повномасштабною війною втрат в озброєнні.

"Говорити про накопичення і відновлення того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури ми зараз не можемо", – додав Юсов.

13 грудня Зеленський заявив, що наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу.

Сьогодні президент повідомив, що українське виробництво планує випустити 1 млн безпілотників та збільшити кількість артилерії наступного року.

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