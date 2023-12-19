ГУР: Сейчас Россия производит больше ракет, чем до большой войны. Но для накопления – мало

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россия "продвигается" в производстве дронов и изготавливает больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года, однако эти объемы все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос, увеличивается ли в настоящее время в РФ производство оружия, Юсов сказал, что это зависит от номенклатуры.

"Если говорить о дронах – очевидно, у них есть продвижение в этом направлении. Что касается ракетного производства – да, это больше, чем до полномасштабного вторжения, но все еще крайне недостаточно, чтобы восполнить их потери в результате массированных ракетных ударов против Украины", – сказал представитель ГУР.

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс сейчас работает над покрытием нанесенных полномасштабной войной потерь в вооружении.

"Говорить о накоплении и восстановлении того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры мы сейчас не можем", – добавил Юсов.

13 декабря Зеленский заявил, что сейчас поставки России оружия от диктаторских стран происходят ритмичнее, чем поставка военной помощи Украине от демократий мира.

Сегодня президент сообщил, что украинское производство планирует выпустить 1 млн беспилотников и увеличить количество артиллерии в следующем году.

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