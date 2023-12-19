ГУР: Сейчас Россия производит больше ракет, чем до большой войны. Но для накопления – мало
Россия "продвигается" в производстве дронов и изготавливает больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года, однако эти объемы все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Отвечая на вопрос, увеличивается ли в настоящее время в РФ производство оружия, Юсов сказал, что это зависит от номенклатуры.
"Если говорить о дронах – очевидно, у них есть продвижение в этом направлении. Что касается ракетного производства – да, это больше, чем до полномасштабного вторжения, но все еще крайне недостаточно, чтобы восполнить их потери в результате массированных ракетных ударов против Украины", – сказал представитель ГУР.
По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс сейчас работает над покрытием нанесенных полномасштабной войной потерь в вооружении.
"Говорить о накоплении и восстановлении того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры мы сейчас не можем", – добавил Юсов.
- 13 декабря Зеленский заявил, что сейчас поставки России оружия от диктаторских стран происходят ритмичнее, чем поставка военной помощи Украине от демократий мира.
- Сегодня президент сообщил, что украинское производство планирует выпустить 1 млн беспилотников и увеличить количество артиллерии в следующем году.
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