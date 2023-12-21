Сколько ракет и КАБ планирует изготовить Россия – документы Центра нацсопротивления

Увеличение нагрузки на ВПК свидетельствует о намерении России продолжать войну и нежелание идти на переговоры, отмечает ведомство

Ту-95 (Иллюстративное фото: EPA)

В 2024 году российские захватчики планируют изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 000 авиабомб и неуправляемых ракет. Соответствующие данные публикует Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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Ведомство утверждает, что получило доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовлению этих типов вооружения.

ЦНС пишет, что получило документы от "неравнодушных", а их достоверность подтверждена из других источников.

Согласно документам, в следующем году россияне планируют изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет:

→ ракеты Х-31ПМ (75 единиц);

→ ракеты Х-59М2А (133);

→ ракеты Х-38МЛ (150);

→ ракеты Х-101 (167);

→ ракеты Х-29ТД (46);

→ ракеты Х-32 (различных модификаций, 112);

→ управляемые авиабомбы ФАБ-1500 (1000);

→ неуправляемые авиаракеты С-8 (различных модификаций, 195 000);

→ неуправляемые авиаракеты С-13ДФ (20000);

→ управляемые авиабомбы УПАБ-1500 (191);

→ авиабомбы АБСП-3000 (600).

"Следовательно можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский военно-промышленный комплекс, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры", – пишет ведомство.

ЦНС отмечает, что публикует эту информацию для понимания дальнейших намерений захватчиков, чтобы сорвать их в будущем.

Скриншот: ЦНС

В сентябре Владимир Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

Представитель Воздушных сил назвал применение Россией управляемых авиационных бомб на передней линии столкновения реальной проблемой.

По данным ГУР, в настоящее время в запасах РФ – около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического уровня, что похоже на прошлогодние показатели. Впрочем, Россия "продвигается" в производстве дронов и производит больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года, однако эти объемы все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие, говорят в ведомстве.

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