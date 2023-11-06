80 "Кинджалів", вдвічі більше потужних Х-22/32, про С-300/400 не сказано. Дані щодо ракет у Росії

Наразі в запасах РФ – близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного рівня, що схоже на торішні показники. Про це розповів представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, пише РБК-Україна.

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Ці ракети можуть вражати об'єкти на відстані понад 350 км. Це орієнтовно 165 "Калібрів", 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", 80 "Кинджалів", а також 150 ракет Х-22/Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – 350 км.

Скібіцький уточнив, що торішні показники були майже такі самі, що свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі та не досягнуть результату, тоді знову хтось полетить з посади", — зауважив він.

Скібіцький додав, що з "шахедами" у ворога ситуація дещо краща, адже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де РФ планує розгорнути масштабне виробництво.

"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "шахедів". Але в реальності виготовляє менше. Російська Федерація почала тільки нарощувати виробництво, і на сьогодні в основному це складання з компонентів, які поставлені з Ірану", — уточнив Скібіцький.

У розвідці не виключають, що Іран все ще може постачати Росії незначні партії готових "шахедів". Але зараз активного переміщення готових "шахедів" з території Ірану до Росії ГУР не фіксує, адже перші контракти, які були укладені раніше, Тегеран виконав.

Скібіцький наголосив, що російській армії буде складно досягти поставленої мети, адже Україна готується й "вживає заходів для захисту енергосистеми".

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає. Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу. Президент Зеленський відреагував.

У ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 та 15 дронів.

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