80 "Кинжалов", вдвое более мощных Х-22/32, о С-300/400 не сказано. Данные по ракетам в РФ

В запасах РФ – около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического уровня, что похоже на прошлогодние показатели. Об этом рассказал представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет РБК-Украина.

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Эти ракеты могут поражать объекты на расстоянии более 350 километров. Это ориентировочно 165 "Калибров", 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – 350 км.

Скибицкий уточнил, что прошлогодние показатели были почти такие же, что говорит о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут – минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата – тогда снова кто-то улетит с должности", – заметил он.

Он добавил, что с "шахедами" у врага ситуация несколько лучше, ведь частично начались работы на заводе в Елабуге, где РФ планирует развернуть масштабное производство.

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская Федерация начала только наращивать производство и на сегодня в основном это сборник из компонентов, которые поставлены из Ирана", — уточнил Скибицкий.

В разведке не исключают, что Иран все еще может поставлять России незначительные партии готовых "шахедов". Однако сейчас активного перемещения готовых "шахедов" с территории Ирана в Россию ГУР не фиксирует, ведь первые контракты, которые были заключены ранее, Тегеран выполнил.

Скибицкий подчеркнул, что российской армии будет сложно достичь поставленных целей, ведь Украина готовится и "принимает меры по защите энергосистемы".

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области российская армия нанесла ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военнослужащий Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.

В ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила ракету Х-59 и 15 дронов.

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