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Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Зафіксовано 10 прильотів — ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 08:18
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Зафіксовано 10 прильотів — ЗСУ - Фото
Пуск ракети "Іскандер-М" (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 6 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що атака тривала з 20:00 до опівночі. З окупованих територій Херсонської області було випущено керовані авіаційні ракети Х-31 та Х-59.

З Криму ворог запустив протикорабельну ракету П-800 "Онікс" та балістичну ракету "Іскандер-М".

Також з території півострова росіяни випустили 22 безпілотники.

Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 та 15 дронів.

  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає. Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу. Президент Зеленський відреагував.
  • Також 3 листопада з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS.
  • Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

Дивіться також Одеса. РФ вдарила "Оніксом" та "Іскандером", є прильоти дронів Shahed-136 – фото з місця

Дмитро Гриниченко
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