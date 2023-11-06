Одеса. РФ вдарила "Оніксом" та "Іскандером", є прильоти дронів Shahed-136 — фото з місця

Російські окупанти атакували Одесу ракетами типу "Онікс" та "Іскандер-М", а також дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що ворог спрямував ракети по центру міста і в законсервовану промислову будівлю.

Ударна хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок та музей в історичній частині міста.

Також росіяни запустили хвилю "шахедів" по припортовій інфраструктурі.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 цілей.

Є прильоти, пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна техніка та машини із зерном.

Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждали п'ять місцевих мешканців.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає. Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу. Президент Зеленський відреагував.

Також 3 листопада з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS.

Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

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