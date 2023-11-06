Одесса. РФ ударила "Ониксом" и "Искандером", есть прилеты дронов Shahed-136 — фото с места

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами типа "Оникс" и "Искандер-М", а также дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что враг направил ракеты по центру города и в законсервированное промышленное здание.

Ударная волна повредила несколько многоэтажек и музей в исторической части города.

Также россияне запустили волну "шахедов" по припортовой инфраструктуре.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 целей.

Есть прилеты, повреждены складские помещения, разгрузочная техника и машины с зерном.

Спасатели ликвидировали пожар. Пострадали пять местных жителей.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.

Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.

Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

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