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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Зафиксировано 10 прилетов — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 08:18
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Зафиксировано 10 прилетов — ВСУ - Фото
Пуск ракеты "Искандер-М" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что атака продолжалась с 20:00 до полуночи. Из оккупированных территорий Херсонской области были выпущены управляемые авиационные ракеты Х-31 и Х-59. 

Из Крыма враг запустил противокорабельную ракету П-800 "Оникс" и баллистическую ракету "Искандер-М". 

Также с территории полуострова россияне выпустили 22 беспилотника. 

Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и 15 дронов. 

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.
  • Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.
  • Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

Смотрите также: Одесса. РФ ударила "Ониксом" и "Искандером", есть прилеты дронов Shahed-136 — фото с места 

Дмитрий Гриниченко
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