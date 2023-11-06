Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Зафиксировано 10 прилетов — ВСУ

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что атака продолжалась с 20:00 до полуночи. Из оккупированных территорий Херсонской области были выпущены управляемые авиационные ракеты Х-31 и Х-59.

Из Крыма враг запустил противокорабельную ракету П-800 "Оникс" и баллистическую ракету "Искандер-М".

Также с территории полуострова россияне выпустили 22 беспилотника.

Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и 15 дронов.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.

Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.

Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

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