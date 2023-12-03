Повітряні сили: КАБи стали реальною проблемою. Якнайшвидше потрібні F-16
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав застосування Росією керованих авіаційних бомб на передній лінії зіткнення реальною проблемою.
"Те, що ми зараз спостерігаємо на півдні країни, – це застосовуються авіаційні засоби ураження, передусім це керовані авіаційні бомби. Вчора дуже багато було їх було запущено в сторону півдня", – сказав він в ефірі єдиного телемарафону, коментуючи оголошення повітряної тривоги в неділю.
Пів року тому пуски КАБів були поодинокими, а тепер їх може бути до сотні на день.
"КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", – сказав Ігнат.
- У вересні Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.
- КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.