Воздушные силы: КАБы стали реальной проблемой. Поскорее нужны F-16

Россияне все чаще применяют управляемые авиабомбы на фронте. Если полгода назад пуски КАБов были единичными, то теперь их может быть до сотни в день

Фото: сайт оккупантов

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал применение Россией управляемых авиационных бомб на передней линии столкновения реальной проблемой.

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"То, что мы сейчас наблюдаем на юге страны, — это применяются авиационные средства поражения, прежде всего это управляемые авиационные бомбы. Вчера очень много было запущено в сторону юга", — сказал он в эфире единого телемарафона, комментируя объявление воздушной тревоги в воскресенье.

Полгода назад пуски КАБов были одиночными, а теперь их может быть до сотни в день.

"КАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже около ста за сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", — сказал Игнат.