Воздушные силы: КАБы стали реальной проблемой. Поскорее нужны F-16
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал применение Россией управляемых авиационных бомб на передней линии столкновения реальной проблемой.
"То, что мы сейчас наблюдаем на юге страны, — это применяются авиационные средства поражения, прежде всего это управляемые авиационные бомбы. Вчера очень много было запущено в сторону юга", — сказал он в эфире единого телемарафона, комментируя объявление воздушной тревоги в воскресенье.
Полгода назад пуски КАБов были одиночными, а теперь их может быть до сотни в день.
"КАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже около ста за сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", — сказал Игнат.
- В сентябре Владимир Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.
- КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.