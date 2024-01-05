ГУР: В России осталось 900 из 2300 стратегических ракет, но угроза все равно сохраняется

Юсов говорит, что России нужны такие запасы не только для атак по Украине, но и для сохранения собственного имиджа "военной сверхдержавы"

Пуск ракеты "Калибр" (Скриншот из видео)

В России уменьшаются запасы стратегических ракет: на 24 февраля 2022 года было 2300 единиц, а сейчас 900. В то же время они остаются серьезной угрозой и испытанием для украинских защитников неба. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии для большого текста на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГУР проверяет информацию США, что Россия уже применила баллистические ракеты от Северной Кореи, однако оккупанты действительно хотели закупать ракеты иностранного производства – были такие запросы и велись переговоры, заявил Юсов.

О результатах таких переговоров в военной разведке пообещали сообщить отдельно.

Представитель ГУР отметил, что российские запасы стратегических ракет действительно уменьшаются: если к началу полномасштабного вторжения у РФ было около 2300 единиц, то сейчас (учитывая производство, которое захватчики пытаются наращивать) – чуть более 900 таких ракет.

Он уточнил, что это совокупные данные, учитывающие и ракеты "Калибр", и Х-101, и крылатые ракеты Х-555, Х-55 и другие.

Читайте также: Сколько ракет и УАБ планирует изготовить Россия – документы Центра нацсопротивления

По данным ГУР, в России также остаются значительные запасы зенитных ракет к С-300 – более 10 000, а также запас ракет к С-400.

"В целом запасы значительно меньше, чем в начале большого вторжения, но еще есть. Это – серьезная угроза и испытания для украинских систем и сил противовоздушной, противоракетной обороны", – сообщил представитель ГУР.

Юсов добавил, что России требуются значительные запасы ракетных вооружений не только для их использования против Украины, но и для сохранения собственного имиджа "военной сверхдержавы".

"Россия должна демонстрировать потенциальную способность вести эффективные действия по другим направлениям. Но цифры, которые мы озвучиваем, известны не только нам, но и нашим партнерам, и будущим союзникам (или, наоборот, потенциальным противникам) РФ. Если у них "Калибров" осталось около 200, то эта информация известна многим в мире", – уточнил он.

Читайте также: "У России осталось 200 "Калибров". Что известно о ракетах из КНДР

В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с диктатором Путиным его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января. По словам посла США в ООН, страна ожидает, что Россия и дальше будет применять баллистические ракеты от Северной Кореи для ударов по критической инфраструктуре Украины и убийства гражданских.

Читайте также: Россияне били ракетами иностранного производства по Харькову и области – ОВА