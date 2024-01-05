Росіяни били ракетами іноземного виробництва по Харкову й області – ОВА

Фото: Харківська обласна прокуратура

Ракети, якими окупанти атакували Харків та область наприкінці грудня – на початку січня, були вироблені не в Росії. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу, передає АрміяInform.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що правоохоронці встановлюють країну походження ракет, якими загарбники вдарили 2 січня.

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За даними Синєгубова, ще не встановлена країна-виробник ракет, якими загарбники били по середмістю Харкова та області наприкінці грудня – на початку січня.

"Ми проводимо всі необхідні дослідження. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет, однак те, що ми можемо побачити: країна-виробник — це не Російська Федерація", — підкреслив посадовець.

5 січня прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет, якими російські загарбники вдарили по цивільних об'єктах у центрі Харкова. Від цієї атаки РФ загинуло двоє людей та постраждало 62 особи.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

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Раніше поліція вже уточнювала, що Росія вдарила по місту балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Як зазначили у прокуратурі, мета слідчої дії – перевірити версію щодо виробництва цих боєприпасів за межами РФ.

За даними правоохоронців, відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної та військової експертиз.

4 січня представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Утім речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки що не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від КНДР.

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Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови.

Окрім цього, вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник військової розвідки України відповів, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Речник Сухопутних військ ЗСУ в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

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