У соцмережах шириться відео від мешканця Харкова з наслідками російського ракетного удару по місту вранці 2 січня.

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Чоловік показує потрощену оселю всередині та знищені автівки на вулиці, видно дитячий майданчик, а також пожежу й руйнування у домі поряд.

На вулиці лежать уламки будинків, видно вибиті вікна у домах.

Місцевий житель каже, що "трошки поранений".

На кадрах видно винятково цивільну забудову.

На відео є нецензурна лексика.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, 92 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі. Згодом стало відомо про загибель однієї людини, а загальна кількість постраждалих на 11:40 становить 45 людей.

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