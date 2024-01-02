В соцсетях распространяется видео от жителя Харькова с последствиями российского ракетного удара по городу утром 2 января.

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Мужчина показывает разбитый дом внутри и уничтоженые автомобили на улице, во дворе видна детская площадка, а также пожар и разрушение в доме рядом.

На улице лежат обломки домов, видны выбитые окна в зданиях.

Местный житель говорит, что "немножко ранен".

На кадрах видна исключительно жилая застройка.

На видео есть нецензурная лексика.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января. В результате атаки погибли четыре человека, 92 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробалистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие. Впоследствии стало известно о гибели одного человека, а общее число пострадавших на 11:40 составляет 45 человек.

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